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مجدلاوي : الاعتداء على موكب الحمد الله يستهدف محاولات انهاء الانقسام

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاوي : الاعتداء على موكب الحمد الله يستهدف محاولات انهاء الانقسام



غزة / سما/

ادان النائب جميل المجدلاوي الاعتداء الآثم على موكب رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اليوم .

وقال المجدلاوي في بيان وصل "سما" انه "باسمي وباسم من أمثل، أدين بأبلغ وأقسى الإدانة الممكنة، الاعتداء المجرم على موكب رئيس الحكومة د. رامي الحمدالله القادم إلى غزة لافتتاح محطة تحلية المياه، والمساعدة في إشاعة مناخات إيجابية تفتح أبواب الحوار الوطني مع الإخوة القائمين على الأمور في قطاع غزة وباقي مكونات العمل الوطني الفلسطيني".

وقال "إن هذا الاعتداء المجرم، يستهدف فيما يستهدف قطع الطريق على أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، باعتباره الطريق الموثوق والصحيح لتخفيف بعض المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، التي يسببها الحصار المجرم الذي يفرضه العدو بالدرجة الرئيسية، والتي يفاقمها استمرار هذا الانقسام الكارثي".

ودعا "الإخوة في حركة حماس، باعتبارهم القائمين على الأمن في قطاع غزة، المتابعة الجادة والمسؤولة، لكشف منفذي هذه الجريمة ودوافعهم ومن يقف ورائهم، واتخاذ كامل الإجراءات التي تصون أمن الوطن والمواطن في القطاع، وتوقع العقوبات القانونية بالمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الآثمة.وأتوجه للجرحى والمصابين بالتحية وأدعو لهم بالشفاء العاجل".

 

#مجدلاوي #الحمد الله #غزة #حماس

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