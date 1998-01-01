الاحمد :الرئيس قطع زيارته للاردن ويعود للوطن بعد محاولة اغتيال الحمد الله بغزة

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الرئيس محمود عباس قطع زيارته الرسمية للأردن وسيعود اليوم لأرض الوطن لمتابعة هذه الجريمة باستهداف موكب رئيس الوزراء التي تستهدف وحدة شعبنا، مشيرا إلى أن القيادة ستعقد عددا من الاجتماعات بهذا الشأن.

وطالب الأحمد في حديث لإذاعة"صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، الوفد الأمني المصري المتواجد حاليا في قطاع غزة بقول الحقيقة واعلان الطرف المعطل للمصالحة.



وحمّل الأحمد حركة حماس المسؤولية الكاملة عن جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء، وطالبها بتسليم كل شؤون قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، مشددا في السياق على ضرورة أن تقف فصائل العمل الوطني أمام مسؤولياتها باعلان الحقيقة ونفض كل من يتقاعس عن خدمة قضيتنا من صفوف شعبنا.

واستهجن عضو مركزية فتح اعتقال حماس لمصور تلفزيون فلسطين، مشيرا إلى أن حماس تريد اخفاء الحقائق باعتقاله ومصادرة معداته.

