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فيديو ..اللواء ماجد فرج يحمل حماس مسؤولية تفجير موكب رئيس الحكومة في غزة

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..اللواء ماجد فرج يحمل حماس مسؤولية تفجير موكب رئيس الحكومة في غزة



رام الله /سما/

 حمل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عملية التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء، على معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لحظة قدومه إلى غزة لافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وقال فرج في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "هذا التفجير عملية جبانة وعملية تستهدف أولاً ضرب وحدة الوطن، والإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابت، رئيس الوزراء أكد مشروعه والرئيس يصر أن نبقى في غزة وننفذ الاجندة وبعد ذلك نغادر.

وحول تحميل المسؤولية لأي جهة، شدد على أن "من المبكر اتهام أحد ولكن من هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي".

وكان موكب رئيس الحكومة تعرض لعملية تفجير أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في عدد من سيارات الموكب المرافق للحمد الله وفرج.

#فرج #اغتيال #الحمد الله #غزة #حماس

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