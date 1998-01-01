ميلادنوف يطالب بتقديم مرتكبي اعتداء غزة للمحاكمة ويحمل حماس المسؤولية

رام الله /سما/

ادان المبعوث الاممي نيكولاي ميلادنوف الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة في وقت سابق اليوم متمنيا للجرحى الشفاء العاجل ومطالبا بالتحقيق في هذه الحادثة بسرعة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال ميلادنوف انه الى " أن يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة فان حماس تتحمل مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خوف وترهيب ومضايقة وعنف.

وتابع ميلادنوف "إنني أثني على قيادة رئيس الوزراء والجهود المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الرهيبة في غزة وتحقيق المصالحة" موضحا "ان أولئك الذين يقفون وراء الهجوم يسعون إلى تقويض هذه الجهود وتدمير فرص السلام ويجب ألا يسمح لهم بالنجاح ".