المقاومة الشعبية : ندين حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله والوفد المرافق له

غزة / سما /

تدين حركة المقاومة الشعبية في فلسطين حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله والوفد المرافق له

وتعتبر الحركة ان عملية استهداف الوفد الحكومي هي محاولة لتخريب الجهود المصرية لاتمام المصالحة الفلسطينية وتضرب العلاقات الداخلية الفلسطينية، وان المستفيد الاول من وراء ذلك هو العدو الصهيوني.

وتدعو الحركة الجهات المختصة الى ملاحقة مرتكبي هذا الفعل المدان وتقديمهم الى العدالة بأسرع وقت ممكن.

وتشدد المقاومة الشعبية على ضرورة ان لا يثني هذا الحادث السعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام كي لا تعود العجلة الى الوراء.