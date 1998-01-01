السفيرة سليمان تشارك في حلقة نقاشية بمناسبة يوم المرأة العالمي

هولندا / سما /

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان سليمان في الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية النساء العربيات الهولنديات في مدينة لاهاي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك بدعوة من الجمعية، حيث ضم الحضور العديد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المجتمع المدني، والمنظمات المعنية بالمرأة إضافة الى حضور عدد من الاكاديميين والإعلاميين.

وقد كانت السفيرة سليمان من المتحدثين الأساسيين خلال الندوة، حيث عبرت خلالها عن أهمية دور المرأة وما تقوم به من مساهمات في رفعة وبناء المجتمعات، وتقدمها، مشيرةً الى انه لا يمكن الحديث عن حقوق المرأة ودورها في فلسطين دون ذكر ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وقد اشارت السفيرة سليمان بهذا الصدد، على ان دولة فلسطين قد انضمت الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة دون ابداء أي تحفظات، مما يدلل على التزام القيادة الفلسطينية في تعزيز دور المرأة وحمايتها، وكذلك في الالتزام بالقانون والاتفاقيات الدولية.

وقد تخلل الندوة العديد من الكلمات التي اشارت الى أهمية دور المرأة في مختلف المجتمعات، وكيفية تعزيز هذا الدور، وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المرأة في العديد من الأماكن في العالم.