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التربية تنظم المعرض الكشفي الإرشادي للوسائل الكشفية

الثلاثاء 13 مارس 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، المعرض الكشفي الإرشادي المركزي الأول للوسائل الكشفية وذلك بمشاركة مشرفي ومشرفات وقادة الفرق الكشفية والإرشادية.

وأكد مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، أهمية المعرض في إبراز إبداعات أعضاء الفرق الكشفية، الذين يواصلون رعاية النشاط الكشفي الذي يعزز القيم النبيلة.

من جهتها، قالت مدير دائرة الكشافة والمرشدات سحر مجدوبة أن المعرض اشتمل على 1234 قطعة، وتناول ما يقارب 120 موضوعاً كشفياً، حيث حظي بمشاركة إبداعية فاعلة تميزت بتنوع فريد ومنافسة قوية بين المديريات، وأبدع الطلبة في ابتكار مشاريع ريادية من خلال الدمى والمجسمات والنماذج.

يذكر أنه أجريت مسابقة بين الأعمال المشاركة، بحيث تم تقييمها على مدار يومين، وستعلن النتائج لاحقاً لتكريم الأعمال الفائزة"

#التربية والتعليم #معرض

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