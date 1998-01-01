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هكذا أنفقت ألتشين سانجو كامل أجرها عن مسلسلها "الموتى"

الثلاثاء 13 مارس 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا أنفقت ألتشين سانجو كامل أجرها عن مسلسلها "الموتى"



وكالات / سما /

أنفقت الممثلة التركية ألتشين سانجو، بطلة مسلسل "حب للإيجار"، أجرها بالكامل الذي تقاضته عن مسلسلها الجديد "الموتى" المكون من 10 حلقات تلفزيونية، وقدره 500 ألف ليرة تركية (135 ألف دولار)، في شراء سيارة "رانج روفر" من طراز 2018، بحسب ما ذكرته صحف تركية.

الممثلة التركية الشهيرة، التي حاولت إخفاء نفسها عن المارة والمعجبين في إسطنبول من خلال تغطية شعرها بقبعة، ظهرت بسيارتها الجديدة في منطقة "نيشانتاشي" الراقية ويقودها سائقها الخاص.

وصوّرها المعجبون بهواتفهم النقالة بعد أن عرفوها، وتم تداول الصور على الشبكات الاجتماعية.

وتؤدي ألتشين سانجو في مسلسل "الموتى"، المستنسخ عن المسلسل الأميركي vampire الذي تدور أحداثه في عام "1800"، دور مصاصة الدماء "ميا" الحائرة بين حبيب شرير "ديمتري- كرم بورسين"، حوّلها لمصاصة دماء، وآخر طيّب "نومال- بيركان صوكولو" يحاول مساعدتها للعودة إلى شكلها البشري، والحياة الطبيعية مهما كلف الثمن.

ووقَّعت سانجو عقد تصوير 10 حلقات من المسلسل الجديد، تتقاضي فيه عن كل حلقةٍ 50 ألف ليرة تركية (نحو 14 ألف دولار)، وبدأت بتصوير هذه الحلقات.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل الجديد على موقع BluTv التركي، والمتخصص في عرض المسلسلات التركية، وهو أشبه بـNetflix.

يُذكر أن سانجو، التي ستلعب دور مصاصة دماء بالمسلسل الجديد، شاركت مؤخراً في فيلم "وقت السعادة" مع الممثل التركي بارس أرودوك.

وتُعتبر سانغو، المولودة في عام 1985 والتي درست فن الأوبرا، هي الأكثر أجراً من بين المشاهير الأتراك، نظير ظهورها في المسلسلات والإعلانات.

ودخلت ألتشين عالم التمثيل، من خلال شخصية "جالا" في مسلسل "على مر الزمان" عام 2011، الذي حقق نسب مشاهدة خيالية في تركيا ومعظم بلدان العالم.

#ألتشين سانجو

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