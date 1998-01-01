قصص عرائس تحطمت بهن الطائرات قبل زفافهن

غرائب و عجائب

تحلم معظم الفتيات بحفل زفاف متميز، بعيداً عن الاحتفالات التقليدية، تتخلله مراسم لا تنسى، بحيث تليق بفرحة العمر، كثوب زفاف ملكي، أو كعكة ضخمة، وورود منسقة في كل مكان، إلا أن البعض منهن يرغبن بما هو أكثر من ذلك، كأن يستبدلن السيارة التي ستنقلهن إلى مكان عقد القران، بطائرة مروحية، أو أن يسافرن إلى بلد آخر للاحتفال بتوديع عزوبيتهن، أو أن يعرض عليهن الزواج في الجو، لكن ذلك قد لا ينتهي دوماً نهاية سعيدة، حيث يتسبب بتحول حفلات زفاف عديدة، إلى مآتم مؤسفة، أو إلى قضاء بقية الاحتفال في المستشفى.

إليك قائمة بـ 3 عرائس تعرضن لحوادث مؤسفة في الجو:

حفلة عزوبية تنتهي بوفاة العروس وصديقاتها:

توفيت مينا بشاران، ابنة رجل الأعمال التركي حسين بشاران، مع صديقاتها الـ 7، في حادثة تحطم طائرة تركية في إيران، كانت تقلهم من دبي، حيث كانوا يحتفلون بوداع عزوبية الفتاة، إلى إسطنبول، يوم الأحد. وكانت مينا قد نشرت صورة الطائرة التي توفيت على متنها، قبل يومين فقط من وقوع الحادثة، وأكدت السلطات الإيرانية أنها تحطمت في منطقة جبلية في إيران، على بعد 370 كيلومترًا جنوبي العاصمة طهران، أثناء هطول أمطار غزيرة. وقال مسؤولو إدارة الطوارئ الإيرانية إن طاقمهم تمكن من العثور على جميع جثث الضحايا الـ 11، الذين عرفوا على أنهم مينا بشاران (28 عامًا) وصديقاتها الـ 7، بالإضافة إلى قائدي الطائرة ومضيفة، كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الطائرة أقلعت من مطار الشارقة الدولي في طريقها إلى إسطنبول.

العروس البرازيلية التي توفيت قبل زفافها بدقائق:

توفيت عروس برازيلية من ساو باولو، في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، في حادثة تحطم مروحية من نوع "روبنسون 44"، في منطقة غابات بالقرب من الطريق الرئيسي، على بعد ميل من الكنيسة، التي كان من المفترض أن تحتفل بها بزفافها في اليوم نفسه.

وكانت روزميري دو ناسيمنتو سيلفا، تحاول مفاجأة خطيبها أودرلي داماسينيو، البالغ من العمر (32 عامًا) بالقدوم إلى الحفل بطائرة مروحية، مع شقيقها، والطيار، ومصورة حامل في الشهر الـ 6، عندما وقعت الحادثة قبل دقائق من وصولهم، وأدت إلى وفاتهم جميعًا.

وحضر حفل الزفاف حوالي 300 ضيف، لم يعرف سوى 6 منهم عن المفاجأة، ولم يكتشف الحادث إلا بعد تأخر وصول العروس، مما دفع المقربين منها للاتصال والتأكد من أن الطائرة أقلعت كما هو مخطط لها، فقيل لهم إن طائرة تحطمت في مكان قريب.

وأشارت التحقيقات إلى أن سبب سقوط الطائرة قد يرجع لاصطدامها بشجرة بسبب الطقس السيئ وعدم وضوح الرؤية، ويذكر أن 8 سيارات إسعاف اتجهت وقتها إلى مكان الحادثة، إلا أنهم لم يستطيعوا إنقاذ الضحايا، مما جعل العريس المنتظر من دون دراية بأي شيء، يغرق في صدمة كبيرة عندما نقل إليه النبأ المؤسف.

عرض الزواج الذي انتهى بتفجر الطائرة:

طلب آدم ساتون الذي كان يبلغ 19 عامًا من عمره، من حبيبته إريكا التي كانت تبلغ 18 عامًا، الذهاب معه في موعد لحضور فيلم في السينما عام 2006، إلا أن مخططه كان مختلفًا عن ذلك في الحقيقة، إذ كان قد استأجر طائرة مروحية ليطلب يدها للزواج في الجو، وأقنعها بالصعود على متن المروحية، قائلا لها إن والده يعرف شخصًا يمكنه أخذهما في جولة في روما. وكان ساتون قد رتب الأمر مع أفراد عائلة الفتاة بحيث يقفون على الأرض ويحملون لافتة مكتوب عليها عبارة "تزوجيني"، إلا أن الفرحة لم تدم طويلًا عندما سقطت الطائرة فجأة في مطار ريتشارد بي روسل الإقليمي. ولم يتعرض أي من الشابين للأذية إلا أن الطيار فقد الوعي، ونقل إلى مركز فلويد الطبي، حيث تعافى لاحقًا، وقيل إن سبب الحادث كان سرعة الطائرة على ارتفاع منخفض.