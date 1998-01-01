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اللجنة الأولمبية تعقد اجتماع للتحضير للاسبوع الاولمبي

الثلاثاء 13 مارس 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الأولمبية تعقد اجتماع للتحضير للاسبوع الاولمبي



رام الله / سما /

عقدت اللجنة الأولمبية، الإثنين، في مقرها بالبيرة، اجتماعاً أولياً لمناقشة آلية تحضيرات الأسبوع الأولمبي، بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية.

وحضر الاجتماع كل من عبد القادر الخطيب عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، عبد المجيد حجة الأمين العام، د.نبال خليل مديرة دائرة العلاقات الدولية، عمر البرغوثي مسؤول دائرة الانشطة والبرامج، بشير محاميد مدير دائرة الاتحادات الرياضية، أمين برهوش مسؤول دائرة التخطيط، ومن الاتحادات حضر تحسين أبو زايدة، رائدة عودة، محمد البكري، سارة عاشور، ندين طوقان، محمود كايد، فراس أبو ميالة.

ورحب عبد القادر الخطيب عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بالحضور، مؤكداً على أهمية نجاح الحدث، لإيصال رسالته الهادفة لنشر الثقافة الرياضية والقيم الأولمبية في أوساط المجتمع الفلسطيني.

ودعا الخطيب إلى تشكيل لجان عاملة، تكون مهمة تنسيق العمل، من أجل ضمان تنظيم مميز لكافة الفعاليات، بناءً على الخطة التي ستوضع في الفترة المقبلة للأسبوع الأولمبي.

وشدد عبد المجيد حجة الأمين العام على ضرورة تنظيم الأسبوع الأولمبي بشكل يجسد حالة الوحدة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وأن تتوزع نشاطاته بشكل جغرافي في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس والشتات.

وطالب الأمين العام بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالحدث، وبناء خطة تتمحور حول الجوانب الفنية والثقافية والتعليمية، مشيراً إلى أن الأسبوع الأولمبي يتميز برسالته التي تبرز القيم الرياضية وتعزز مفاهيمها لدى المجتمع.

وأكد الأمين العام على ضرورة التعاون مع كافة المؤسسات، وفق آلية عمل مدروسة، من أجل التحضير للحدث بالشكل المطلوب.

وناقش الحاضرون آلية التحضير للأسبوع الأولمبي، والجوانب اللوجستية المرتبطة بالحدث، وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية قادمة، مع الاتحادات الرياضية من أجل إعداد الخطة الخاصة بالحدث والبدء بتنفيذها.

#اللجنة الأولمبية #اجتماع

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