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رقم مميز لـ"غزة الرياضي" مع مدربه الجديد

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز لـ"غزة الرياضي" مع مدربه الجديد



غزة / سما /

اكتسح غزة الرياضي منافسه الأهلي (6-2), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل "العميد" رقما فريدا خلال اللقاء, بعدما أحرز لاعبوه 6 أهداف خلال 33 دقيقة فقط, وهو أمر يحدث نادرا في دوري الدرجة الممتازة.

وتعتبر المباراة هي الأولى لـ"العميد" برفقة مدربه الجديد عماد هاشم, الذي تولى المسؤولية خلفا لغسان البلعاوي.

ودوّن سداسية "العميد" محمد الرخاوي "هاتريك" (61, و78, و90 من ركلة جزاء), ومحمد أبو سليم (57), وحامد حمدان (68), وهاني المصدر (70) من ركلة جزاء.

يشار إلى غزة الرياضي يحتل المركز الخامس في دوري الممتازة برصيد 29 نقطة, في ظل بقاء مباراتين على نهاية المسابقة.

#غزة الرياضي #المدرب

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