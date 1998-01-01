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سامسونج تتخطى حدود الإبداع في الإعلان عن جالاكسي إس 9

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تتخطى حدود الإبداع في الإعلان عن جالاكسي إس 9



وكالات / سما /

تواصل سامسونج الكترونيكس بدفع حدود الابداع بالحملات الإعلانية التقليدية والتفاعل التسويقي بعرضها المذهل الذي أقيم على برج خليفة في دبي.

فقد تم عرض أحدث أجهزة جالاكسي اس 9 واس 9+ بكاميرتها المتقدمة والتي تم الكشف عنها مسبقاً في برشلونة، في عرض ضوئي LED بتجربة متعددة الحواس لتجذب انتباه المستهلكين في جميع أنحاء العالم وإظهار التزامها بالابتكار الذي يتخطى الحواجز. وتعد سامسونج الكترونيكس أول شركة تكنولوجية تم تمثيلها على واجهة ال LED الخاصة ببرج خليفة.

يحظى برج خليفة، وهو رمز عالمي، بالاهتمام كمكان تجمع ذو شعبية عالية ولواجهة ال LEDالخاصة به، إذ كان برج خليفة محور احتفالات “Light it up 2018”. وعرضت سامسونج حملتها الخاصة بكاميرا هاتف جالاكسي اس 9 واس9+ على برج خليفة خمس مرات. كما استضافت الشركة فعالية مخصصة للمستهلكين مع مناطق تجربة المنتجات التي سمحت للزوار باستكشاف المزايا البصرية والسمعية المتقدمة الجديدة لهاتف جالاكسي اس 9 واس9+ مباشرة. ففي المناطق المخصصة لتجربة الهاتف، استطاع الزوار انشاء الرموز التعبيرية الخاصة بهم بتقنية الواقع المعزز، واختبار وظائف الإضاءة المنخفضة لكاميرا جالاكسي المعاد تصورها في غرفة متعددة المرايا، والاحتفال بميزة التصوير البطيء جدا Super Slow-mo في جناح سامسونج للتصوير.

وتعتمد الحملة على روح علامة سامسونج التجارية “Do What You Can’t” -وهي دعوة لتحدي الحواجز والقيام بما لا يمكن القيام به- وتعرف بهاتف جالاكسي اس9 وجالاكسي اس9+ للمستهلكين خلال تجارب غامرة، وسائل الإعلام، الإعلانات التلفزيونية والمحتوى الرقمي. إذ تعمل سامسونج على ابتكار منتجات، خدمات وتجارب تم صنعها ليعبر بها المستهلكون عن أنفسهم واكتشاف اللحظات المخفية.

وقال واي اتش لي، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة سامسونج: "من خلال هذه الحملة نبقى أوفياء لتراثنا في الابتكار، وهي مثال آخر على الطريقة التي تدفع بها سامسونج باستمرار حدود ما هو ممكن - تماما كما نفعل مع منتجاتنا وخدماتنا"، وأضاف "من خلال عرض برج خليفة المذهل، التجارب التفاعلية متعددة الحواس، وهواتف اس 9 واس 9+ الجديدة، نعمل على الانخراط في الطريقة التي يتواصل بها المستهلكون ويشاركون تجاربهم في عالم اليوم".

وبالإضافة إلى العرض في دبي، ستطلق سامسونج حملات تفاعلية في مناطق عدة في العالم، حيث يمكن للمستهلكين تجربة جهاز جالاكسي اس 9 واس9+، بما في ذلك ميزات الكاميرا المتقدمة التي يمكن أن تلتقط اللحظات العابرة بتقنيات صوت عالية وطرق اتصال ذكية تسمح للمستخدمين بسلاسة إدارة جميع جوانب نمط حياتهم الاجتماعية.

#سامسونج #جالاكسي

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