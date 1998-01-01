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ميزة "واتساب" الجديدة.. مهلة أطول لـ"تصحح خطأك"

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة "واتساب" الجديدة.. مهلة أطول لـ"تصحح خطأك"



وكالات / سما /

أصبح بمقدور مستخدمي "واتساب"، منذ أكتوبر الماضي، أن يحذفوا الرسائل التي بعثوا بها، لكنهم كانوا مضطرين لفعل ذلك في غضون سبع دقائق فقط في حال لم تجر قراءتها، لكن تحديثا من تطبيق التراسل الفوري قام بتمديد المهلة.

وبحسب ما نقل حساب "وابيتا إنفو" على تويتر، فإن التحديث الأخير من واتساب يتيح للمستخدم أن يحذف الرسالة في ظرف ساعة و8 دقائق وست عشرة ثانية.

ويبعث المستخدمون في بعض الأحيان رسائل عن طريق الخطأ إلى أشخاص غير مقصودين، ولم يكن أمامهم سوى دقائق ليتداركوا الأمر.

ويلجأ بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى تطبيقات مثل "سناب شات"، حيث تزول الرسالة في العادة بمجرد قراءتها، لكن عدة ميزات تتيح تسجيلها، كما أن آخرين يلجؤون إلى تصوير الشاشة بالكامل.

#واتساب

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