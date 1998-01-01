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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة في صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “لو سبورت 10” الفرنسية في الأونة الأخيرة، عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال المهاجم المتألق أنطوان جريزمان هداف نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، إلى النادي الكاتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب تقارير صحفية إسبانية في الأسابيع الماضية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الصيف المقبل، بصفقة قياسية جديدة أخرى للنادي الكتالوني لن تقل عن 100 مليون يورو.

ونقلاً عن الصحف الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع أنطوان جريزمان حول بنود عقده الشخصية قبل أكثر من 4 أشهر، لتصبح الصفقة أقرب من أي وقتٍ مضى في الوقت الحالي، حيث أن النجم الفرنسي حجز بالفعل القميص رقم 7 للموسم المقبل مع الفريق.

ولكن خرجت الكثير من الشائعات في الأيام السابقة، تشير إلى تعثر مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، وهو ما نفته الصحيفة الفرنسية الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي.

وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان البالغ من العمر 26 عاماً، لديه بالفعل اتفاق مع النادي الكاتالوني برشلونة، ينص على النتقاله إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

#جريزمان #برشلونة

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