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الاحتلال يعتقل (21) مواطناً من الضفّة

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (21) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية بينهم سيّدة وفتاة، وذلك منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل من القدس كل من: السّيدة ابتسام عبيد ونجلها نايف وسيم عبيد (15 عاماً)، إضافة إلى كل من: الطفل سعدي وسام الرجبي (12 عاماً)، محمد ماهر غزاونة (13 عاماً)، نادر مازن محيسن (17 عاماً)، يوسف محمد درويش (15 عاما)ً، محمد عمر شكري حماد، وجيه هيثم وجيه الخطيب (17 عاماً)، عزات حزين، محمود اللوزي وأسامة نعيم حمد.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: حافظ هشام الشريف، مسلم القواسمة، عبيدة عيسى عصافرة وليث رسمي عصافرة. وأربعة مواطنين آخرين من محافظة نابلس، وهم: الطالبة الجامعية علا مرشود، منتصر عرايشي، عادل القرعاوي، أحمد العربي وضرار حمادنة.

فيما اعتقل كل من: عز الدين رشاد جبر من رام الله، وعلي عمر علي فرحان (31 عاماً)، من طولكرم.

#الاحتلال

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