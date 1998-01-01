لجان العمل الصحي توقع مذكرات تفاهم في مدينتي الخليل وبيت لحم

الخليل / سما /

تواصل مؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة الجنوب تنفيذ مشروع "تعزيز الصحة الانجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني" والممول من القنصلية السويدية العامة في القدس، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة الانجابية لأفراد المجتمع الفلسطيني، ويركز المشروع على إدماج الذكور في الصحة الانجابية.

وفي هذا السياق ولتعزيز أنشطة المشروع المتنوعة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة جامعة بولتكنك فلسطين في الخليل حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار والتعاون بين الطرفين وجرى الاتفاق على آليات وإستراتيجيات التعاون المتبادل في المستقبل من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والنوعية لأفراد المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على إستمرارية العلاقة والشراكة في جميع المجالات الطبية والصحية والتعليمية، وقد شارك في توقيع مذكرة التفاهم

عن جامعة البوليتيكنك، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور أمجد برهم، وعميد كلية المهن التطبيقية الدكتور إسحاق سدر ومنسق السكرتاريا والسجل الطبي في الجامعة أ.سيان العرب ورئيس لجنة الترويج في الكلية أ.إياد زهران ورئيس لجنة الأنشطة اللامنهجية في الكلية أ.رائد الخضور، وقد مثل مؤسسة لجان العمل الصحي مدير منطقة الجنوب الدكتور رمزي أبو يوسف ومنسقة المشروع أ.عهد جرادات.

كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم أخرى مع التدريب المهني في مدينة بيت لحم وقد تم الإتفاق على تسهيل سبل التعاون والتشارك في البرامج التدريبية التثقيفية التوعوية وعكس هذا التعاون بتشكيل مجموعتين من الطلبة المشاركين في التدريب المهني من كلا الجنسين وإعطائهم تدريبات في موضوعات الصحة الإنجابية، وقد مثل التدريب المهني في التوقيع على مذكرة التفاهم مديرة التدريب المهني أ. كاتيوشا الحواري، ومثل مؤسسة لجان العمل الصحي في التوقيع على مذكرة التفاهم د. رمزي أبو يوسف مدير منطقة الجنوب، والدكتور إبراهيم أبو عياش مدير دائرة الرعاية الأولية وأ.عهد جرادات منسقة مشروع الصحة الإنجابية في منطقة الجنوب.

ويتناول المشروع العديد من القضايا الصحية الهامة وخاصة الموضوعات التوعوية والتثقيفية الصحية المتنوعة والمتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، حيث تم عقد ما يقارب(139) لقاء تثقيفي ومخاضرة وورشة عمل خلال أول شهرين من العام 2018، إستهدفت النساء والرجال في جميع مناطق المشروع الممتدة في مناطق الخليل وبيت لحم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الفعاليات ما يقارب (2199) مستفيد ومستفيدة. ومن خلال الخدمات المقدمة في المشروع تم تقديم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للنساء داخل العيادات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي. من جهته أكد الدكتور رمزي أبو يوسف مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي على أنه وخلال تنفيذ المشروع سيتم التنسيق مع جميع المؤسسات العاملة في المنطقة الأهلية والحكومية من أجل إبراز أهمية المشروع والوصول إلى اكبر قدر ممكن من المستفيدين من الخدمات التي تقدم ضمن أنشطة المشروع، وأضاف أن جميع الخدمات داخل المشروع تقدم بشكل مجاني، وبين أن أهمية المشروع تكمن في تركيزه على الجانب التوعوي والتثقيفي في قضايا الصحة الانجابية والجنسية لكلا الجنسين، وخاصة إدماج الذكور في الصحة الانجابية والجنسية.