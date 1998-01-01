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الحمد الله: فجروا بنا 3 سيارات وسنواصل القدوم لغزة حتى انهاء الانقسام

صور: نجاة رئيس الوزراء الحمد الله ومدير المخابرات فرج من محاولة اغتيال في غزة

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: نجاة رئيس الوزراء الحمد الله ومدير المخابرات فرج من محاولة اغتيال في غزة



غزة / سما /

اصيب سبعة اشخاص في  انفجار استهدف  موكب  وفد رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله، الذي وصل صباح اليوم، إلى معبر إيرز "بيت حانون" في قطاع غزة.

وقالت مصادر ان المصابين هم من حراس الموكب وان إصاباتهم طفيفة.

وأفادت بأن رئيس الوزراء وماجد فرج مدير جهاز المخابرات بخير ولم يصابا بأي أذى.

ووصل الحمدلله برفقة اللواء ماجد فرج  الى قطاع غزة فيما اشار شهود عيان ان ان مسلحين اثنين اطلقا النار على الموكب بعد عملية التفجير.

وقال الحمد الله في كلمة له اليوم اثناء افتتاح محطة الصرف الصحي شمال قطاع غزة" انه قد تم تفجير 3 سيارات في موكبه وان ما حدث اليوم لن يثنينا عن القدوم الى غزة وانهاء الانقسام البغيض".

وبدا الحمد الله اكثر تحديا لمن أرادوا استهدافه ورئيس جهاز المخابرات العامة، عندما قال إنهم استهدفوا الموكب بثلاث سيارات مفخخة، ما حصل عمل مشين ولن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة خدمة قطاع غزة.
وقال الحمد الله: سأعود إلى قطاع غزة قريبا واللي مش عاجبو يشرب من بحر غزة.

يتبع ..

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#الحمدلله #ايرز #انفجار #غزة

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