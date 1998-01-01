مجلي يرفض المشاركة في مؤتمر البيت الأبيض حول غزة ويدعو الشخصيات الفلسطينية لمقاطعته

رام الله /سما/



قال الدكتور عدنان مجلي، بانه رفض المشاركة في لقاء العصف الذهني حول غزة الذي تنظمه الادارة الامريكية، اليوم، في البيت الأبيض، وحث الشخصيات الفلسطينية المدعوة على مقاطعته.

وقال وهو عالم ورجل اعمل فلسطيني بارز يحمل الجنسية الامريكية، ل-"الحياة" ان الادارة الأمريكة التي شطبت القدس واللاجئين من العملية السياسية، تبدي اليوم اهتماما غير مقنع في قطاع غزة.

وأضاف: "هذا الاهتمام المفاجيء في قطاع غزة ليس بريئا، وهو فصل من فصول "صفقة القرن" التي تعدها أوساط إسرائيلية أمريكية".

ومضى يقول: "واضح ان نتانياهو والفريق المؤيد له في الولايات المتحدة، يخططون لإقامة دولة لنا في غزة، واجزاء من الضفة الغربية، ولهذا السبب جاءت هذه الصحوة المتأخرة بشان الوضع الإنساني في غزة".

وقال ان على الادارة الامريكية ان تدرك ان الطريق الوحيد لمعالجة مشكلات غزة الانسانية تمر عبر الفلسطينيين، وان اي حل لمشكلات غزة لا يمكن ان يأتي بمعزل عن حل المشكلة الكبرى المتمثّلة في الاحتلال وضرورة إنهاءه.

وحث مجلي حركتي "فتح" و"حماس" على الرد على هذه المساعي، بانهاء الانقسام بصورة فورية، والعمل يدا واحدة لمقاومتها.

وقال: "العالم لن يحملنا على محمل الجد ونحن منقسمون، علينا ان نتوحد ضمن سلطة واحدة ونظام واحد، اولا ثم نخاطب العالم ونطالبه بحل مشكلاتنا السياسية والإنسانية الناجمة عن الاحتلال والحصار".

وقال ان رجال الاعمال الفلسطينين حول العالم قادرون، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، على إنعاش قطاع غزة، في حال إتمام المصالحة، والشروع في اعادة بناء اقتصاد القطاع المدمر.

وكان المبعوث الامريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات كشف في مقال نشره اول من أمس في صحيفة "الواشنطن بوست" عن دعوة عدد من الشخصيات الى جلسة العصف الفكري حول غزة تعقد في البيت الأبيض الاسبوع القادم.

ووجهت دعوات لشخصيات فلسطينية ودولية وأوروبية وخبراء للمشاركة في هذه الجلسة.

