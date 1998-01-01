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النقابة تتوعد بمحاسبة صحفيين خارجين عن الاجماع الوطني ينوون الالتقاء بوفد اميركي

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة تتوعد بمحاسبة صحفيين خارجين عن الاجماع الوطني ينوون الالتقاء بوفد اميركي



غزة / سما/

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن دعوات وجهت لعدد من الصحفيين الفلسطينيين للقاء وفد أمريكي رسمي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام القادمة، وأن اللقاء سيعقد في مقر القنصلية الامريكية في القدس المحتلة.

ورلاات النقابة في بيان لها " ان هذا اللقاء وغيره من اللقاءات التي تسعى الادارة الامريكية لعقدها مع اشخاص وجهات فلسطينية تستهدف اختراق وخلخلة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لأي لقاءات او علاقات مع المستوى الرسمي الأمريكي، وأنه يندرج في سياق سياسة الصلف والعنجهية الامريكية تجاه شعبنا وقضاياه وحقوقه الوطنية التي طالما عادتها وتجاهلتها الادارات الامريكية المتعاقبة، ربيبة الاحتلال ورأس الاستعمار، والتي تكثفت في عهد ادراة ترامب الصهيو-امريكية".

وشددت النقابة " على موقفها الرافض لمثل هذه اللقاءات، أو أي علاقة مع الادارة الأمريكية وسفاراتها وقنصلياتها" داعية" كافة الصحفيين الى عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات، وتعتبر ان المشاركة فيها خروج عن موقف النقابة وعن موقف الاجماع الوطني، واستكانة للاستعلاء والاستهتار بمواقف ومشاعر الشعب الفلسطيني".

واضاف البيان "أن النقابة اذ تثق بالتزام الصحفيين بقراراتها وبمواقف الاجماع الوطني، وقدرتهم على افشال محاولات اختراق الجبهة الفلسطينية، فانها تؤكد أنها ستحاسب وتتخذ الاجراءات اللازمة بحق كل صحفي يشارك في مثل هذه اللقاءات سواء في القدس المحتلة أو أي مكان آخر داخل وخارج فلسطين".

 

#نقابة الصحفيين #اميركا #صحافيون

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