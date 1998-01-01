مورينيو يوجه رسالة للاعبيه قبل لقاء إشبيلية

وكالات / سما /

أكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين إن المباراة التي سيخوضها فريقه ضد إشبيلية الإسباني ستكون صعبة للغاية ، حيث شدد على أن فريقه سيحاول إثبات أفضليته على ملعب أولد ترافورد كما فعل في مباراة الذهاب.

ويرحل النادي الأندلسي مساء يوم الثلاثاء إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي مندوري أبطال أوروبا ، في محاولة للحصول على ورقة العبور إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وحذر المدرب البرتغالي لاعبيه من خطورة إشبيلية وقال : “هذا الفريق لم يخسر مرتين ضد ليفربول في دور المجموعات وقد تمكن من التسجيل في ملعب أنفيلد وإدراك التعادل ، إشبيلية فريق رائع ومثال لنادٍ كبير يلعب في استاد هام يتميز بالكثير من التقاليد”.

واعترف جوزيه مورينيو أن مباراة يوم الثلاثاء ستكون صعبة للغاية واضاف : “سنحاول إثبات أننا أفضل من ما قدمناه في مباراة الذهاب ، صحيح أن إشبيلية لديه تشكيلة كبيرة ولكن نتيجة التعادل السبلي في مباراة الذهاب تترك كل شيء مفتوحاً أمام حدوث أي أمر”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان فريقه يستطيع أن يقاتل من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وأجاب : “بالرغم من أن فريقي غير مرشح للحصول على اللقب ، إلا أن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم ، الآن ليس لدي سوى اسم واحد في رأسي وهو اشبيلية ، ولا يهمني مع من سنلعب في الدور القادم”.