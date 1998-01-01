جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز "شمس" يختتم دورة تدريبية لطلبة كليات الشريعة حول التفكير الناقد وحرية الرأي

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في رام الله  دورة تدريبية لطلبة كليات الشريعة حول التفكير الناقد وحرية الرأي والتعبير، حضرها عدد من طلبة كليات الشريعة من جامعات وكليات مختلفة من الضفة الغربية، وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع تعزيز الثقافة المدنية لطلبة كليات الشريعة ، وافتتح الدورة التدريبية منسقة المشروع حنان موسى مرحبة بالمشاركين ومؤكدة على أهمية تدريب طلبة  كليات الشريعة حول التفكير الناقد وحرية الرأي والتعبير.

وبدوره تناول المدرب الدكتور أحمد أبو دية  الحديث حول حرية الرأي والتعبير، مبيناً أن هناك صراع على مر التاريخ مع الإنسان حول إمكانية التعبير عن رأيه كيفما يشاء، أم هناك تقييد لحرية التعبير عن رأيه، معرفاً حرية الرأي والتعبير على أنها الحق في التعبير عن الرأي بالكلام والكتابة والفن والنشر أو بأي طريقة أخرى دون المنع أو التقييد، دون وجود تعريفات دقيقة لها لأنها تشمل مفاهيم واسعة.

أما المدرب حذيفة سعيد تناول الحديث حول التفكير الناقد والإبداعي، فذكر أن النقد هو فحص الشيء لمعرفة ما هو الجيد أو الغير جيد منه، فمنطق التفكير النقدي هو البحث في القضايا للوصول إلى ما هو جيد منها، وهو عملية ضرورية للجميع في التعامل في مناحي الحياة المختلفة من أجل تجنب المشاكل لاختلاف الآراء، فيجب تقبل الآراء والانفتاح عليها وعدم المجادلة دون امتلاك المعلومات الكافية حول أمر معين دون التعصب للرأي والأفكار الشخصية، مؤكداً على ضرورة التشجيع على هذا النمط من التفكير للقضاء على التفكير السلبي والتعصب الفكري.

وفي نهاية الدورة التدريبية أوصى المشاركون على ضرورة عدم تقييد حرية الرأي والتعبير،  والتربية منذ الصغر وتنشئة الأطفال على نمط التفكير الإبداعي والناقد وأتباع ذلك في المدارس ومؤسسات التعليم، وتقبل آراء الآخرين وعدم التعصب للرأي الشخصي.

#مركز شمس #دورة تدريبية

أخبار ذات صلة

مدير مركز دراسات سعودي

هكذا دافع مدير مركز دراسات سعودي عن "يهودية القدس" وأحقية اليهود بها

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

وفد من الحرس الرئاسي يصل غزة لتأمين زيارة "الحمدلله"

صرف رواتب موظفي غزة الخميس المقبل

سرايا القدس :نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

لريال مدريد يضحي بثلاثة لاعبين أساسيين لضم نيمار

اعترافات ثالث أغنى رجل في العالم ستصدمك!

الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس ونتنياهو

ترامب يضع لمساته الأخيرة على خطة السلام في الشرق الأوسط.. وإدارته تخشى من التحدي الأكبر

لم تتم دعوة الاونروا والسلطة تقاطع ..البيت الأبيض يعقد اليوم مؤتمراً حول "أزمة غزة"

حزب الله -ارشيفية

تحذير إسرائيلي من حرب استباقية يشنها حزب الله

جيش الاحتلال - ارشيف

لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

الاتصالات الفلسطينية