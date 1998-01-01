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نبيل شعث سيراقب انتخابات الرئاسة الروسية

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نبيل شعث سيراقب انتخابات الرئاسة الروسية



رام الله / سما /

أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، أنه قبل دعوة روسيا للمشاركة في انتخابات الرئاسة الروسية في الـ18 مارس الجاري، بصفة مراقب.

وقال شعث، "إنه قد تلقى دعوة روسية للعمل في لجنة مراقبة الانتخابات وأكد موافقته على المشاركة"، وسبق أن أعلن ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أنه تمت دعوة 318 مراقبا أجنبيا على أساس فردي لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وسيتنافس في الانتخابات 8 مرشحين لمنصب رئيس الدولة، سيرغي بابورين، مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"؛ وبافيل غرودينين، مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"؛ وفلاديمير جيرينوفسكي، مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي" الذي يتزعمه؛ وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد؛ وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي؛ ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" الذي يترأسه؛ وبوريس تيتوف، مرشح عن "حزب النمو" الذي يتزعمه؛ وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة) الديمقراطي المنتمي إلى اليسار الوسط.

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