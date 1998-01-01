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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 13 مارس 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات جيش الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل، واعتقلت المواطنين، عبيدة عيسى عصافرة، وليث رسمي عصافرة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واعتقلت المواطن حافظ هشام الشريف، ومسلم القواسمه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #اعتقال

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