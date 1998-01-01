جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طائرات النظام تقصف درعا وعشرات القتلى بالغوطة

الثلاثاء 13 مارس 2018 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات النظام تقصف درعا وعشرات القتلى بالغوطة



سوريا / سما /

أفاد مقاتلو المعارضة وسكان بأن طائرات سورية قصفت بلدات تسيطر عليها المعارضة في جنوب البلاد، في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة منذ أن توسطت الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي لاتفاق لجعلها” منطقة عدم تصعيد“.

إلى ذلك، سقط عشرات القتلى في الغوطة الشرقية وريف إدلب، جراء قصف روسي وسوري، ودارت فيها معارك عنيفة بعد تقسيم النظام لها إلى ثلاثة أقسام معزولة، ليتحول القتال من مناطق مفتوحة إلى حرب مدن.

وتمكنت قوات النظام من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أقسام؛ حيث انفصلت كل من دوما وحرستا إلى قسمين معزولين، بينما يضم قسم ثالث بلدات عربين وحمورية وزملكا وحزة وعين ترما وجسرين وسقبا والأفتريس وحي جوبر.

وقال مسؤولان من المعارضة لرويترز، إن الطائرات السورية نفذت ثماني ضربات جوية على الأقل على مناطق ريفية في محافظة درعا، هي بصر الحرير والحراك والغارية الغربية والصورة.

وذكر مصدر بالمعارضة، أن بعض الأهداف التي تعرضت للقصف في الغارات كانت قريبة من خط المواجهة في شمال درعا قرب موقع كبير للجيش السوري قرب بلدة إزرع الخاضعة لسيطرة الحكومة.

والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من ثلاث مناطق رئيسية في سورية لا تزال تحت سيطرة المعارضة، بالإضافة إلى منطقة شمالية قرب الحدود مع تركيا ومنطقة الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.

#طائرات #النظام السوري #الغوطة

أخبار ذات صلة

الجيش العراقي - الموصل

القوات العراقية تسيطر على المجمع الحكومي بالموصل وعشرات القتلى من داعش

مئات الموظفين المنشقين عن النظام في درعا يعودون إليه

طائرات التحالف العربي تقصف دار الرئاسة وسط صنعاء

طائرات أمريكية تقصف قافلة سيارات تابعة لـداعش

طائرات مجهولة تقصف بلدة الزهراء الموالية للنظام السوري

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري وحزب الله في منطقة القلمون

الأكثر قراءة اليوم

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات " الإستشهادية " في إسرائيل

صرف رواتب موظفي غزة الخميس المقبل

سرايا القدس :نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

لريال مدريد يضحي بثلاثة لاعبين أساسيين لضم نيمار

اعترافات ثالث أغنى رجل في العالم ستصدمك!

الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس ونتنياهو

ترامب يضع لمساته الأخيرة على خطة السلام في الشرق الأوسط.. وإدارته تخشى من التحدي الأكبر

لم تتم دعوة الاونروا والسلطة تقاطع ..البيت الأبيض يعقد اليوم مؤتمراً حول "أزمة غزة"

حزب الله -ارشيفية

تحذير إسرائيلي من حرب استباقية يشنها حزب الله

جيش الاحتلال - ارشيف

لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

الاتصالات الفلسطينية