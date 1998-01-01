قوات الاحتلال تصيب شابا بجروح وتعتقل ثلاثة في نابلس

نابلس / سما /

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وبلدة عصيرة الشمالية شمالا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت الشابين عادل قرعاوي، ومنتصر عرايشي، بعد دهم منازل ذويهما، وتفتيشهما.

وجرى خلال الاقتحام مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب محمد جمعة جمعة (20 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ الأيسر.

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمالا، واعتقلت المواطن ضرار حمادنة، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.