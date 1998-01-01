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مسيرات في أثينا ضد الاحتلال و القرارات الامريكية

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات في أثينا ضد الاحتلال و القرارات الامريكية



اثينا / سما /

تظاهر العشرات في العاصمة اليونانية اليوم الاثنين ، تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي و الاستيطان و للمطالبة بحرية الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال كما حمل المتظاهرين شعارات تندد بقرارات الرئيس الأمريكي بشان القدس و من ثم توجهوا للاحتجاج امام السفارة الإسرائيلية، بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني و اتحاد المرأة اليوناني .

و في وقت لاحق وصلت مظاهرة إتحاد المرأة اليوناني إلى سفارة دولة فلسطين لإعلان التضامن مع حرية الأسرى و تأييداً لكفاح شعبنا العادل من أجل نيل حريته و استقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود ٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية ، هذا ما ورد في كلمة رئيس الاتحاد التي سلمت بدورها سفير دولة فلسطين رسالة إحتجاج على سياسات الاحتلال الإسرائيلي و القرارات الامريكية حيث كان الاخير في استقبالهم مع كادر السفارة .

#مظاهرات #أثينا #الاحتلال

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