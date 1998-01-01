جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة "24" عاملا واصابة "4554" في حوادث عمل متفرقه خلال 2017

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "24" عاملا واصابة "4554" في حوادث عمل متفرقه خلال 2017



الضفة المحتلة / سما /

ذكر تقرير اعده الناشط النقابي في مجال السلامة والصحه المهنية مصطفى حنني ان حجم اصابات العمل في تصاعد مستمر رغم الجهود التي تبذل من اجل الحد من اصابات العمل في المشاريع الفلسطينية.

وذكر التقرير ان حالات الوفاه المذكورة في التقرير سقطت في المنشاءات الفلسطينيه والتي بلغت 24 حالة وفاة موزعه على النحو التالي 3 حالات نتيجة انقلاب رافعات شوكية اثناء العمل و 4 حالات خلال العمل في مناشير الحجر والمحاجر ، اما في قطاع العمل وتحديدا العمل في الكسارات فقد سجلت 3 حالات، وفي المعاصر الصناعية وفي مغاسل السيارات سجلت حالتي وفاة وجلهم نتيجه صعقه كهربائيه كما يقول التقرير .  

وستة عشر (16 ) حالة ناتجة عن سقوط اثناء عملها في قطاع البناء والانشاءات والجرف او سقوط اشياء عليها .

وتتراوح اعمار معظم الضحايا ما بين 13 عاما الى 30 عاما .

اما صابات العمل في المشاريع الفلسطينية والمسجلة لدى مستشفيات وزارة الصحه 1776 اصابه في كافة المستشفيات التابعه لوزارة الصحه الفلسطينية والمستشفيات الخاصه 1172 حالة ما مجموعه 2948 اصابة عمل .

وفي اسرائيل بلغ عدد الاصابات نحو 1014 اصابة بحسب ماتم رصده من خلال المستشفيات والعمال، بينما بلغ عدد المصابين في المستوطنات المنتشرة في الضفة الى 592 اصابه وأغلبها في منطقة بركان الصناعية وارائيل ومستوطنة زهافا ومعالية افرايم.

واشار التقرير الى مصرع سبع عمال اثناء عملهم داخل اسرائيل في العام المنصرم .

هذا وذكر التقرير ان نسبه الحوادث في الورش الفلسطينيه في قطاع الانشاءات وفروعه 70% ، ففي الصناعات التحويليه 21% والقطاع الزراعي 7% وباقي القطاعات الخدمية والمشاغل وغيرها 2%

هذا واكد مصطفى حنني ان الاصابات ضعف هذا الرقم الوارد في التقرير وان غالبيه العمال يتعالجون على نفقتهم الخاصه او على التامين الصحي دون ذكر كيف حدثت الاصابه ودائما ما يدعي المصاب بأن السبب حادث عرضي .

وبين التقرير حجم المشاكل التي حدثت بين اصحاب العمل والعمال لعدم تسجيل العامل انه مصاب باصابة عمل بناء على توصيه من صاحب العمل على اساس ان يدفع له تكلفة العلاج والتعويض اللازم الا ان صاحب العمل يتخلى عن العامل بعد شفائه لعدم حصول صاحب العمل على تامين اصابات العمل .

وناشد مصطفى حنني العمال عند اصابتهم ان يقومو بتسجيلها اصابة عمل وتجنبا للمشاكل التي قد تلحق بهم 

#عمال #اصابات #حوادث

أخبار ذات صلة

غزة: وفاة مقاوم إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال "الرباط"

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

مسدس

غزة: وفاة مواطنة "26" عاما اثر اصابتها برصاصة خرجت من مسدس زوجها بالخطأ

وفاة موقوف "مضرب عن الطعام " في سجن أريحا

شنق -ارشيفية

وفاة فتى "17 " عاما شنقا في حيّ التفاح بغزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..فتيات تركيات يشعلن شوارع "أزمير" رقصا على أنغام أغنية لـ"مصر"

حسناء الشرطة اللبنانية أمام القضاء بعدما ساقت الكثيرين إلى السجن

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات " الإستشهادية " في إسرائيل

حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو

سرايا القدس :نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

بوتين يكشف وظيفة جده لأبيه عند لينين وستالين

بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين جنوب قطاع غزة و 24 مواطنا بالضفة

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض يعقد اليوم مؤتمراً حول "أزمة غزة"

حزب الله -ارشيفية

تحذير إسرائيلي من حرب استباقية يشنها حزب الله

جيش الاحتلال - ارشيف

لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

الاتصالات الفلسطينية