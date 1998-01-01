جامعة الدول العربية: القدس عاصمة دائمة للتراث العربي

القاهرة / سما /

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، عن اعتماد القدس عاصمة دائمة للتراث العربي، كما تحدد يوم التراث العربي في العام القادم "2019" ليكون يوما للتراث المقدسي.

جاء ذلك خلال احياء الجامعة العربية ليوم التراث العربي في مقر الجامعة بالقاهرة، بحضور وفد فلسطيني رفيع المستوى ترأسه المستشار خليل قراجه الرفاعي عميد موسسة احياء التراث والبحوث الاسلامية بيت المقدس( ميثاق)، و الذي اعتبر ذلك انتصارا للهوية العربية والإسلامية والمسيحية والإنسانية للمدينة المقدسة.

وأكد ان مؤسسة ميثاق ستقود عملا ونشاطا وطنيا لتقديم وبث كل مظاهر هوية القدس الحقيقية وكشف التزييف والتزوير الاسرائيلي.

وكان ضمن وفد فلسطين كل من ضحا جراد وسلسبيل بسيسو من مندوبية فلسطين في القاهرة، وخالد عليان مدير دائرة المكتبة في ميثاق.

وكان الرفاعي قد أوضح في كلمته في افتتاح اعمال يوم التراث ان هوية القدس راسخة وان محاولات الاحتلال ستنهار امام صمود الفلسطينين والمقدسيين بصورة خاصة، واستعرض الاعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال وما تتعوض له من محاولات لطمس الهوية العربية للمدينة.

وكما عرض الوفد الفلسطيني فيلمين، الاول عن تدمير باب المغاربة والثاني عن سرقة الاثار والتراث الفلسطيني والانساني.

كما تم عرض عدد من اللوحات القديمة لمدينة القدس وعدد من التحف والفنون التراثية الفلسطينية في المعرض الذي إقامته الجامعة في مقرها.

وكان الامين العام المساعد بدر العلالي قد افتتح اعمال الاجتماع وشاركة السيد مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ووزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعه والمستشار خليل الرفاعي ممثلا عن دولة فلسطين وادار الاجتماع الدكتور محمد الهاجري مدير ادارة القطاع الثقافي بالجامعة.