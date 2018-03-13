البيت الأبيض يعقد اليوم مؤتمراً حول "أزمة غزة"

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افاد بيان رسمي صدر عن البيت الأبيض باسم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، بان المؤتمر المزمع تنظيمه في واشنطن يوم غد الثلاثاء حول "ازمة غزة" سيحضره "معظم المعنيين".

وكان البيت الأبيض اشار الى ان "إدارة ترامب تعتقد أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يتطلب اهتمامًا فوريًا".

وجاء في البيان ، بان المؤتمر (الثلاثاء، 13/3/2018) في البيت الأبيض "فرصة للمجتمع الدولي ووكالات الحكومة الأميركية للمساعدة في البناء على اجتماع لجنة الارتباط الخاصة التي عقدت في بروكسل في شهر كانون الثاني (الماضي) ومؤتمر القاهرة الأسبوع الماضي ، وكذلك للمساعدة في دعم اللجنة التي ستنبثق عن مؤتمر المانحين للجنة الارتباط الخاصة الذي سيعقد في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر".

ويشير البيان الى ان "حل الوضع في غزة هو أمر حيوي لأسباب إنسانية مهمة ، ولأمن مصر وإسرائيل ، وهي خطوة ضرورية نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بمن فيهم الفلسطينيون في كل من غزة والضفة الغربية، ونحن سعداء بالقائمة الملتزمة من الحاضرين والتي تضم العديد من الأطراف المعنية ونتوقع حوارا قويا".

واضاف "سيكمن التحدي (الأكبر) في تحديد أي الأفكار يمكن تنفيذها بشكل واقعي في ضوء حقيقة أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعانون في ظل الحكم الاستبدادي لحماس".

وقال مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه "سنقوم بإصدار قائمة الحضور النهائية صباح غد (الثلاثاء 13/3/2018) وستشمل ممثلين عن الحكومة الأميركية، وموظفين من البيت الأبيض ، ومجلس الأمن القومي ، ووزارة الخارجية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وسيبدأ المؤتمر بافتتاح جيسون غرينبلات والإدارة، وسيتضمن إحاطات حول مؤتمر القاهرة- وكذلك جاريد كوشنر وموظفو مجلس الأمن القومي سيقدمون مقترحات محددة للنظر فيها لمساعدة سكان غزة".