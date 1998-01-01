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حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطناً من أنحاء الضفة والقدس المحتلتين.

ففي مدينة الخليل اعتقل جيش الاحتلال كل من حافظ هشام الشريف، مسلم القواسمة، عبيدة عيسى عصافرة، ليث رسمي عصافرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عساف من مدينة القدس.

كما اعتقلت في نابلس كل من منتصر عرايشي، عادل القرعاوي، أحمد العربي، الشيخ ضرار حمادنة.

وقالت مصادر محلية ان شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في منطقة المسلخ شرق نابلس خلال حملات الاعتقال، فيما اندلعت مواجهات عنيفة خلال إغلاق الاحتلال لمنزل الأسير يوسف أبو زينة بالأسمنت في بلدة قباطية جنوب جنين.

#اعتقال #الاحتلال

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