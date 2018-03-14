جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: إرتفاع على درجات الجرارة

الثلاثاء 13 مارس 2018 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: إرتفاع على درجات الجرارة



رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأربعاء

2018-03-14

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً،وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

الخميس

2018-03-15

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 

#الطقس

أخبار ذات صلة

الطقس: جو بارد والحرارة أدنى من معدلها بـ3 درجات وتساقط الأمطار

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

تغيرات متسارعة على حالة الطقس في الأيام القادمة

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

تفاصيل ..احوال الطقس للايام القادمة و مخاوف من انتشار النيران

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..فتيات تركيات يشعلن شوارع "أزمير" رقصا على أنغام أغنية لـ"مصر"

حسناء الشرطة اللبنانية أمام القضاء بعدما ساقت الكثيرين إلى السجن

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات " الإستشهادية " في إسرائيل

حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو

سرايا القدس :نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

بوتين يكشف وظيفة جده لأبيه عند لينين وستالين

بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين جنوب قطاع غزة و 24 مواطنا بالضفة

الأخبار الرئيسية

البيت الأبيض يعقد اليوم مؤتمراً حول "أزمة غزة"

حزب الله -ارشيفية

تحذير إسرائيلي من حرب استباقية يشنها حزب الله

جيش الاحتلال - ارشيف

لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

الاتصالات الفلسطينية