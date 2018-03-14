الطقس: إرتفاع على درجات الجرارة

رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأربعاء

2018-03-14

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً،وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الخميس

2018-03-15

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.