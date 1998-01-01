لريال مدريد يضحي بثلاثة لاعبين أساسيين لضم نيمار

مدريد/ وكالات/

أبدى نادي ريال مدريد لكرة القدم، مؤخرا اهتمامه الشديد بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت تقارير صحفية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، سيضحي بأسماء بارزة في الفريق الحالي من أجل جمع المبلغ المطلوب، وهو 400 مليون كما تم الاتفاق مع والد اللاعب ومحاميه خلال لقاء في العاصمة الفرنسية قبل بضعة أسابيع.



وأضافت هذه التقارير أن بيريز سيجد صعوبة في دفع المبلغ، الأمر الذي سيضطره إلى الاستغناء عن ثلاثة لاعبين على الأقل، وعلى رأس القائمة الويلزي جاريث بيل، والإسباني إيسكو، والفرنسي كريم بنزيمة.



وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادما من نادي برشلونة، في صفقة قياسية، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة كسر العقد 222 مليون يورو، لكن اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني من جديد.