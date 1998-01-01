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مناشدة عاجلة للرئيس السيسي وتسريع السفر لعلاج المحرر عز الدين

الإثنين 12 مارس 2018 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة عاجلة للرئيس السيسي وتسريع السفر لعلاج المحرر عز الدين



غزة / سما/

 

ناشد مركز الأسرى للدراسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح معبر رفح البري لإدخال الحالات المرضية المستعصية من ذوى التحويلات الطبية في قطاع غزة ، وتسهيل سفر الأسير المحرر طارق عز الدين الذى يعانى من ( لوكيميا الدم ) ويرقد في مستشفى الرنتيسى في قطاع غزة منذ فترة طويلة دون توفر علاج ، والمهددة حياته بالخطر ، والممنوع من تلقى العلاج في الداخل المحتل ومستشفيات الضفة الغربية .

واكد مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة على احترام الشعب الفلسطينى لدور مصر التاريخى باتجاه القضية الفلسطينية ، وتفهمها الكبير للحالة المعيشية والصحية ولأحوال المرضى في قطاع غزة ، ووحدة المصير المشترك بين الشعبين .

#السيسي #طارق عز الدين #اسير

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