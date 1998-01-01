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كردستان تسلم بغداد 277 داعشيا الى بغداد

الإثنين 12 مارس 2018 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كردستان تسلم بغداد 277 داعشيا الى بغداد



بغداد/وكالات/

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم عن بدء عملية واسعة النطاق لتسليم المعتقلين من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأكد منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري، في بيان صحفي، أن أربيل سلمت إلى الجهات المعنية في الحكومة المركزية العديد من مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين، والعملية مستمرة.

وأوضح: "حسب قرار محكمة تحقيق "آسايش"، تم تسليم 277 معتقلا وفق قانون الإرهاب إلى محكمة تحقيق نينوى"، مضيفا أن 576 معتقلا آخرين أحيلوا إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد عبر وزارة الداخلية العراقية.

وأشار زيباري إلى أن قوات "الآسايش" و"البيشمركة" الكردية اعتقلت،  ما بين عامي 2014 و2016، حوالي 2652 شخصا بتهمة ارتباطهم بـ"داعش"، حسب إحصائيات مجلس قضاء إقليم كردستان، مضيفا أن التحقيقات أثبتت الاتهامات الموجهة إلى 1100 منهم، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات ومؤبد.

وأما بخصوص المشتبه فيهم الآخرين من هؤلاء المعتقلين، فأفرج عن 870 منهم بعد ثبوت براءتهم، ولا يزال 682 شخصا قيد التحقيق، فضلا عن صدور قرار قضائي بإحالة 328 معتقلا إلى محكمة تحقيق الرصافة في بغداد".

وسبق أن اتهم مسؤولون عراقيون حكومة إقليم كردستان برفضها تسليم مسلحي "داعش" المحتجزين إلى الحكومة الاتحادية.

#داعش #اربيل #العراق

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