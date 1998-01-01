نيكي هايلي: سنتدخل في سوريا حال تقاعس مجلس الأمن

نيويورك/وكالات/

حذرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي، اليوم الاثنين، من تقاعس مجلس الأمن عن التحرك بشأن سوريا، مؤكدة أن بلادها ستتدخل في سوريا حال التقاعس.

وأضافت موجهة الكلمة للحكومة السورية قائلة "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تطلب الأمر مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى".

وأوضحت أمام مجلس الأمن "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى".

وقالت نيكي هايلي إن واشنطن قبلت بالشروط الروسية من أجل وقف القتل في سوريا واليوم نشاهد أن الروس لم يفوا بالوعد.

وأضافت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة أنه يتم خرق الهدنة التي صوتوا عليها، مشيرة إلى أن قرار وقف إطلاق النار أثبت فشله.

هذا وطالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يوما، كما تطلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين.

ولم يتضح بعد الموعد الذي ستطرح فيه المسودة للتصويت.