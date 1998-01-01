الصحة بغزة تستحدث عدة خدمات تشخيصية في مستشفياتها

غزة / سما /

أظهر تقرير دائرة التخصصات الفنية بوزارة الصحة لعام 2017 ,بأنه تم استحداث عدة خدمات تشخيصية في مستشفياتها , حيث تم تركيب جهاز دجيتال لتصوير الثدي و هو الجهاز الأول في قطاع غزة و له قدرة عالية على تشخيص أورام الثدي بدقة كبيرة و اكتشاف الأورام في بدايات تكوينها مما يتيح للمريض فرصة كبيرة للعلاج.

كما وتم تشغيل جهاز ديجيتال لتصوير الأسنان في مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي ,وتشغيل جهاز تفتيت الحصى من نوع Storz ذو مواصفات و إمكانيات عالية لتفتيت الحصى في الكلية والحالب .



و أوضح التقرير بأنه تم تركيب جهاز الرنين المغناطيسي من نوع Siemens ذو مواصفات و إمكانيات عالية مزود ببرامج تطبيقية التي تتيح فرصة كبيرة لتشخيص الإمراض المختلفة بوضوح عالي ,إلى جانب تشغيل جهاز الأشعة المقطعية و جهاز الفلوروسكوبي في مستشفى الاندونيسي .

ونوه التقرير إلى تزويد كل من مستشفيات الأوروبي و مجمع ناصر الطبي و النجار و الرنتيسي و النصر ومجمع الشفاء الطبي بأجهزة دوبلر التراساوند لتحسين خدمات التصوير الطبي بالالتراساوند ,علاوة على تزويد مجمع ناصر الطبي بجهاز أشعة عادي من نوع Shimadzoue