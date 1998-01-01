الصحة بغزة تستحدث عدة خدمات تشخيصية في مستشفياتها

أظهر تقرير دائرة التخصصات الفنية بوزارة الصحة لعام 2017 ,بأنه تم استحداث عدة خدمات تشخيصية في مستشفياتها , حيث تم تركيب جهاز دجيتال لتصوير الثدي و هو الجهاز الأول في قطاع غزة و له قدرة عالية على تشخيص أورام الثدي بدقة كبيرة و اكتشاف الأورام في بدايات تكوينها مما يتيح للمريض فرصة كبيرة للعلاج.
كما وتم تشغيل جهاز ديجيتال لتصوير الأسنان في مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي ,وتشغيل جهاز تفتيت الحصى من نوع Storz ذو مواصفات و إمكانيات عالية لتفتيت الحصى في الكلية والحالب .
و أوضح التقرير بأنه تم تركيب جهاز الرنين المغناطيسي من نوع Siemens ذو مواصفات و إمكانيات عالية مزود ببرامج تطبيقية التي تتيح فرصة كبيرة لتشخيص الإمراض المختلفة بوضوح عالي ,إلى جانب تشغيل جهاز الأشعة المقطعية و جهاز الفلوروسكوبي في مستشفى الاندونيسي .
ونوه التقرير إلى تزويد كل من مستشفيات الأوروبي و مجمع ناصر الطبي و النجار و الرنتيسي و النصر ومجمع الشفاء الطبي بأجهزة دوبلر التراساوند لتحسين خدمات التصوير الطبي بالالتراساوند ,علاوة على تزويد مجمع ناصر الطبي بجهاز أشعة عادي من نوع Shimadzoue
هذا و عملت وزارة الصحة على تحسين جودة التصوير الطبي في كل من الشفاء و ناصر و الدرة و الأقصى و الاندونيسي والأوروبي من خلال تزويدها بأجهزة وسائط رقمية لتحويل الصور الإشعاعية إلى رقمية و الجهود مستمرة لتطبيق النظام المحوسب للتصوير الطبي كاملا في المستشفيات بالتنسيق مع وحدة الحاسوب و الشبكات .
كما وتم تجهيز استقبال مستشفى الأقصى بجهاز أشعة عادية من نوع Carestream ,إضافة إلى تحسين خدمة التصوير الخارجي بالأقسام في مجمع الشفاء و الأوروبي و الرنتيسي خلال توفير أجهزة متحركة من نوع Shimadzoue .
و أشار التقرير إلى تطوير و تحسين خدمة التصوير في أقسام العمليات بتحديث كل أجهزة العمليات بأجهزة ديجيتال متطورة في كل من مستشفى الشفاء و الأوروبي و ناصر و النجار و الأقصى .
هذا و عملت وزارة الصحة على تعزيز سياسة الترشيد الأمثل للاستخدام للموارد من خلال تزويد مستشفى الاندونيسي و الدرة بجهازين CR و الاستغناء عن الأفلام و الأحماض مما أسهم في خفض مستهلكات الأشعة بنسبة 50% .
خدمات أقسام الطوارئ
و بين التقرير بأنه تم رفع كفاءة و جاهزية أقسام الطوارئ من الأجهزة و المعدات الطبية ,و تزويد استقبال الطوارئ في مستشفى الأوروبي و الشفاء بأجهزة التراساوند حديثة, ,إلى جانب تزويد استقبال الشفاء بأسرة طوارئ من نوع striker و أجهزة vital sign , pt monitor .
خدمات الولادة :
و على صعيد خدمات الولادة بين التقرير بأنه تم تزويد مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي بأسرة ولادة حديثة و أجهزة CTG و التراساوند ,و تزويد مستشفى الأقصى للولادة بأسرة ولادة و ECG , CTG و التراساوند , و تزويد مستشفى الشفاء بأسرة ولادة و CTG , ECG و التراساوند و كذلك أثاث ,علاوة على متابعة مشروع تجهيز أقسام الولادة للمستشفيات من الأجهزة والمعدات عن طريق WHO
كما وتم تزويد مستشفي الأوروبي بأجهزة حديثة لفحص العيون وعلاج الشبكية بالليزر, وتعزيز وحدة المناظير في كل من الشفاء وناصر بجهاز إضافي نوع Olympus ,إلى جانب استحداث وحدة مناظير في م الاندونيسي .