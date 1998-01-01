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عشراوي تدعو فنلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل

الإثنين 12 مارس 2018 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاثنين، ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين السيدة أنا كايزا هيكينين، وبحثت معها آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض. 

 وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، أكدت عشراوي على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والفنلندي، وعبرت عن شكرها للحكومة الفنلندية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تمثلت مؤخرا بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إضافة الى دورها في مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعمها لمبدأ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وطالبت في سياق ذلك،  الحكومة الفنلندية تجسيد مواقفها الداعمة للعدالة والسلام  بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

     وبحث الطرفان أيضا، التطورات الإقليمية والعالمية والخطر الناجم جراء انتشار الإرهاب والعنصرية والفئوية والزينوفوبيا. كما جرى  التطرق للتصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأرض  وقرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب وغير المسئولة بشأن القدس واللاجئين وحدود عام 1976 والاستيطان، وتداعياتها الخطيرة على القضية الفلسطينية، وقالت عشراوي:" لقد أصبحت الولايات المتحدة شريكة ومتواطئة بالاحتلال وخرجت من إطار دورها كوسيط للسلام، ومنحت دولة الاستيطان الغطاء والترخيص اللازمين للإفلات من العقاب، وأطلقت يدها لمواصلة انتهاكاتها وتدابيرها التعسفية وسعيها لتدمير فرص السلام وإنهاء حل الدولتين". وفي هذا السياق، دعت الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور جدي وفاعل لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجمها ووقف انتهاكاتها.

كما استعرض الطرفان  الوضع الفلسطيني الراهن، بما في ذلك، المصالحة الداخلية وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والوطنية، فضلا عن مناقشة ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر القادم، وأهمية إشراك النساء والشباب والمجتمع المدني وتعزيز دورهم في بناء النظام الديمقراطي وتمتين وحماية المجتمع وتحقيق الإصلاح والعدالة المجتمعية .

#حنان عشراوي #فنلندا

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