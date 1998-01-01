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عودة الطفلة السيامي حنين إلى غزة بعد نجاح عملية فصلها بالسعودية

الإثنين 12 مارس 2018 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة الطفلة السيامي حنين إلى غزة بعد نجاح عملية فصلها بالسعودية



غزة / سما /

عادت الطفلة السيامي حنين أيوب غانم ووالدها إلى قطاع غزة، بعد رحلة علاج طويلة لفصلها عن توأمها فرح، استمرت لثلاثة أشهر في إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وكان في وداع الطفلة ووالدها، سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا، الذي تابع الحالة بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وتقدم الأغا بعظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الفريق الطبي السعودي الدكتور عبد الله الربيعة الذي أجرى عملية فصل الطفلة حنين عن توأمها فرح التي لم تكن تمتلك أعضاء كاملة، حيث تحقق النجاح الباهر بفصلهما بعد عملية استغرقت ما يقارب 16 ساعة.

#حنين #سيامي #غزة #السعودية

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