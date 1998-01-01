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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

الإثنين 12 مارس 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، مساء اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33عاما) عاما من أريحا، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأوضح المحامي محمود أن النيابة الإسرائيلية قررت اليوم عدم الاعتراض على تسليم جثمان السراديح، وذلك قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية المقررة بعد غد الأربعاء للنظر في التماس هيئة شؤون الأسرى والمقدم قبل 20 يوما للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد.

يذكر أن قوات الاحتلال، أقدمت على إعدام الشهيد ياسين السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

#الاحتلال #جثمان #السراديح

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