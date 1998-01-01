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محمد صلاح صاحب أعلى زيادة في القيمة التسويقية آخر 6 أشهر

الإثنين 12 مارس 2018 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح صاحب أعلى زيادة في القيمة التسويقية آخر 6 أشهر



وكالات / سما /

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس) القيمة التسويقية لأهم لاعبي كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى.

وتبين من خلال الإحصائيات أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي هو صاحب أعلى زيادة في القيمة التسويقية في آخر 6 أشهر. ولا تتضمن هذه الإحصائيات اللاعبين الذين انتقلوا من نادٍ إلى آخر أو جددوا عقودهم.

وتألق الدولي المصري بصورة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد مرتين جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين الإنجليزية أكثر من مرة.

وارتفعت قيمة اللاعب المطلوب في ريال مدريد الإسباني من 88.1 مليون يورو إلى 162.8 مليون يورو، بزيادة 74.7 مليون يورو، ويأتي خلفه إيديرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي حيث زادت قيمته التسويقية من 24.3 مليون يورو إلى 98.7 مليون يورو، ثم يأتي ليروي سانى نجم السكاي بلوز في المركز الثالث حيث ارتفعت قيمته التسويقية من 88.2 مليون يورو إلى 151.2 مليون يورو.

وحل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار من موناكو الفرنسي في المرتبة الرابعة حيث زادت قيمته التسويقية من 133.8 مليون يورو إلى 188.5 مليون يورو، ثم جاء خلفه جابرييل جيسوس مهاجم السيتيزنس حيث بلغت قيمته التسويقية الجديدة 105.9 مليون يورو، بعدما كانت 52.8 مليون يورو، ويليه جو جوميز مدافع ليفربول الإنجليزي بزيادة قيمته التسويقية بمقدار 48.3 مليون يورو لتصل إلى 57.3 مليون يورو.

#محمد صلاح #ليفربول #القيمة التسويقية

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