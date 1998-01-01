جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم بالسّجن الفعلي ويفرض غرامات مالية على (18) أسيراً

الإثنين 12 مارس 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" أصدرت أحكاماً بالسّجن الفعلي على (18) أسيراً تفاوتت مددها بين (ثمانية شهور- سبع سنوات) كما وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت بين (2000 -5000) شيقل.  

وبين نادي الأسير في بيان له أن هذه القرارات صدرت في الفترة الواقعة بين الأول من شباط / فبراير 2018 – والحادي عشر من آذار/ مارس 2018 ضمن الملفات المتابعة من قبل محامي نادي الأسير الفلسطيني.

تفاصيل القرارات الصادرة بحق (18) أسيراً (الحكم والغرامة المالية).

1.     عماد رشدي عوض لمدة سبع سنوات.

2.     بشار عديلي لمدة أربع سنوات وشهرين.

3.     باسم حسين مرشود لمدة (23) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

4.     ناجي رضوان لمدة (24) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

5.     علاء كلاب لمدة (32) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

6.     أمير سويلم لمدة (14) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

7.     راني دويكات لمدة (11) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.  

8.     محمد عودة لمدة (13) شهراً و(3000) شيقل غرامة مالية.

9.     أكرم موسى لمدة (12) شهراً و(3000) شيقل غرامة مالية.

10. نور بهنجاوي لمدة (25) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

11. عطا الله عيسى لمدة (22) شهراً و(5000) شيقل غرامة مالية.

12. محمود برامكة لمدة (28) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

13. خالد شرقاوي لمدة (20) شهراً.

14. محمد حسن قطاني لمدة عشرة شهور.

15. عامر محمود لمدة عشرة شهور و(2000) شيقل غرامة مالية.

16. موسى سعادة لمدة (11) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

17. أحمد عصعوص لمدة (18) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.  

18. إسلام شاهر منصور لمدة ثمانية شهور.

#نادي الأسير #الاحتلال

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحكم بسجن موظف بالامم المتحدة من غزة 7 اشهر

أموال مصادرة

قوات الاحتلال تصادر مبالغ مالية في الخليل

اعتقال -ارشيفية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من عائلة واحدة في طولكرم و يستولي على مبالغ مالية

الرئيس عباس

“تايمز أوف إسرائيل” .. هذا هو خليفة عباس الفعلي في الحكم

الأسيران المضربان شديد وأبو فارة

الأسيران المضربان شديد وأبو فارة دخلا مرحلة الموت الفعلي

الرئيس عباس

الرئيس: نريد سلطة واحدة بسلاح واحد وقانون واحد والفائز في الانتخابات المقبلة يحكم

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..فتيات تركيات يشعلن شوارع "أزمير" رقصا على أنغام أغنية لـ"مصر"

حسناء الشرطة اللبنانية أمام القضاء بعدما ساقت الكثيرين إلى السجن

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات " الإستشهادية " في إسرائيل

حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو

سرايا القدس :نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

بوتين يكشف وظيفة جده لأبيه عند لينين وستالين

بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين جنوب قطاع غزة و 24 مواطنا بالضفة

الأخبار الرئيسية

حزب الله -ارشيفية

تحذير إسرائيلي من حرب استباقية يشنها حزب الله

جيش الاحتلال - ارشيف

لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

الرئيس الاسرائيلي

الرئيس الاسرائيلي يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

الاتصالات الفلسطينية