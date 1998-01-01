الاحتلال يحكم بالسّجن الفعلي ويفرض غرامات مالية على (18) أسيراً

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" أصدرت أحكاماً بالسّجن الفعلي على (18) أسيراً تفاوتت مددها بين (ثمانية شهور- سبع سنوات) كما وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت بين (2000 -5000) شيقل.

وبين نادي الأسير في بيان له أن هذه القرارات صدرت في الفترة الواقعة بين الأول من شباط / فبراير 2018 – والحادي عشر من آذار/ مارس 2018 ضمن الملفات المتابعة من قبل محامي نادي الأسير الفلسطيني.

تفاصيل القرارات الصادرة بحق (18) أسيراً (الحكم والغرامة المالية).

1. عماد رشدي عوض لمدة سبع سنوات.

2. بشار عديلي لمدة أربع سنوات وشهرين.

3. باسم حسين مرشود لمدة (23) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

4. ناجي رضوان لمدة (24) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

5. علاء كلاب لمدة (32) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

6. أمير سويلم لمدة (14) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

7. راني دويكات لمدة (11) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

8. محمد عودة لمدة (13) شهراً و(3000) شيقل غرامة مالية.

9. أكرم موسى لمدة (12) شهراً و(3000) شيقل غرامة مالية.

10. نور بهنجاوي لمدة (25) شهراً و(4000) شيقل غرامة مالية.

11. عطا الله عيسى لمدة (22) شهراً و(5000) شيقل غرامة مالية.

12. محمود برامكة لمدة (28) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

13. خالد شرقاوي لمدة (20) شهراً.

14. محمد حسن قطاني لمدة عشرة شهور.

15. عامر محمود لمدة عشرة شهور و(2000) شيقل غرامة مالية.

16. موسى سعادة لمدة (11) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

17. أحمد عصعوص لمدة (18) شهراً و(2000) شيقل غرامة مالية.

18. إسلام شاهر منصور لمدة ثمانية شهور.