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وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

الإثنين 12 مارس 2018 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

إستقبل وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى دولة فلسطين يانج سام سوي، حيث بحث معه أخر تطورات الوضع الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وأستعرض الوزير عواد أخر المستجدات على الصعيد الصحي، وماتقوم به وزارة الصحة من جهود للنهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره وتسخير الامكانيات وتذليل العقبات أمامه.

وعبر وزير الصحة عن شكره العميق للجمهورية الكورية الجنوبية، حكومة، وشعبا على مواقفها الداعمة لفلسطين، لاسيما دعمها للقطاع الصحي ومساهمتها في تنفيذ المشاريع الحيوية، حيث قامت مؤخرا بتمويل مشروع بناء مركز للتأهيل في بيت لحم بقية 5 ملايين دولار، وبناء مبنى جديد لمديرية صحة جنين.

وأكد السفير الكوري على دعم بلاده لوزارة الصحة، مبديا الإستعداد لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.

كما إستقبل وزير الصحة د. جواد عواد في وقت لاحق مساء اليوم، السفير البرازيلي المعتمد لدى فلسطين فرانشسكو هولندا، بحضور وفد فني برازيلي مختص في مجال صحة وهندسة البيئة.

وعبر وزير الصحة عن عميق شكره للوفد البرازيلي القادم من وزارة الصحة البرازيلية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الطبي المشترك بين الجانبين، ومشيرا الى التجربة الطبية البرازيلية الناجحة، وضرورة الإستفادة منها.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب الطواقم الطبية، والإستعانة بالخبرات الطبية البرازيلية.

من جانبه أبدى السفير البرازيلي إستعداد بلاده للتعاون وتقديم المزيد من الدعم والمساندة لوزارة الصحة الفلسطينية.

#وزير الصحة #البرازيل

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