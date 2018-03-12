مجالس طلبة القطاع ينظمون وقفة تضامنية مع رئيس طلبة بيرزيت

غزة / سما /

نظم رؤساء مجالس طلبة عدد من جامعات وكليات قطاع غزة شملت الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية وكلية العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين 12/3/2018، وقفة طلابية مع رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر كسواني، والذي اعتقل بعد اقتحام قوات من المستعربين على هيئة صحفيين للجامعة.

بدوره عبر رئيس مجلس طلاب الجامعة الإسلامية عز الدين قوته خلال كلمته باسم مجالس طلبة جامعات غزة عن استنكاره وغضبه الشديد مما حدث من اعتداء بحق أبناء العمل الطلابي في جامعات الضفة وآخرهم اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عمر كسواني من قلب الجامعة.

وشدد قوته على ضرورة أن يقف الجميع عند مسئولياته والتدخل لوقف الاعتقالات بحق أبناء مجالس الطلبة والحركة الطلابية والعمل على الافراء السريع والعاجل عن الطالب عمر كسواني.

وحمل رئيس مجلس طلاب الإسلامية الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الطالب عمر كسواني وحياة كل أبناء الحركة الطلابية.

وطالب قوته الحركة الطلابية بالوحدة والوقوف صفاً واحداً متماسكاً لمواجهة غطرسة وإجراءات العدو الصهيوني الذى يسعى لطمس وترهيب الحركة الطلابية.