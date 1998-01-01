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قلقيلية: تكريم موظفات المحافظة ومنتسبات الأجهزة الأمنية في المحافظة

الإثنين 12 مارس 2018 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام ولجنة العلاقات العامة للمؤسسة الأمنية حفل تكريم لموظفات محافظة قلقيلية ومنتسبات المؤسسة الأمنية، وذلك خلال احتفال رسمي أقيم في قاعة الشهيد أبو علي إياد في دار المحافظة، على شرف الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي".

وشارك في التكريم: المحافظ، قائد المنطقة العميد ركن مهدي سرداح ومدراء الأجهزة الأمنية، العقيد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، العقيد رنا الخولي مدير النوع الاجتماعي في الأمن الوطني، ومدير الشرطة العقيد موسى يدك، ومنتسبي ومنتسبات الأجهزة الأمنية وموظفات محافظة قلقيلية.

وثمن المحافظ عطاء المرأة الفلسطينية وتضحياتها وخوضها لغمار النضال الوطني في كافة مراحله، معبرا عن فخره بالمرأة الفلسطينية وعطائها وتضحياتها ووقوفها إلى جانب الرجل، مستذكرا البطلة الشهيدة دلال المغربي التي نعيش في ذكرى استشهادها، فهي عنوان للمرأة الفلسطينية الرافضة للاحتلال، وقال" ان المرأة الفلسطينية مدرسة للنهج الثوري التي أعطت دمها وروحها من اجل فلسطين وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

بدورها شكرت العقيد روند الحوتري في كلمتها عن المكرمات القائمين على الحفل، مؤكدة على دور المرأة المساند للرجل، ومساهمتها في عملية التنمية والبناء ومشاركتها للرجل في كافة الميادين، مباركة للمرأة الفلسطينية يومها.

وهنات العقيد رنا الخولي المكرمات بيومهن، مشيدة بدور المرأة وعطائها وخوضها غمار الحياة الى جانب الرجل، وقدمت شرحا عن وحدة النوع الاجتماعي في الاجهزة الامنية ودورها في الحفاظ على حقوق المرأة ومساندتها.

ووفي نهاية الاحتفال وزعت شهادات التقدير على المكرمات تقديرا لدورهن وعطائهن المتميز.

#موظفات #الأجهزة الأمنية

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