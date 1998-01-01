إضراب شامل في مدارس غزة الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت نقابة المعلمين في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن إضراب شامل في وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها والمدارس الحكومية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الإضراب يأتي "احتجاجا على تنصل حكومة الوفاق الوطني من حقوق موظفي غزة ورفضا للتقاعد المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية" كما جاء في البيان.

وطالبت النقابة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة في قطاع غزة كاملةً أسوة بمعلمي السلطة في في الضفة الغربية، معبرةً عن رفضها لـ"الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة".