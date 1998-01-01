لأول مرة.. هآرتس: الجيش استخدم طائرة "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرة بدون طيار "فانتوم" لتفريق المتظاهرين على حدود الشجاعية يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الموقع، فإن الجيش فرق 200 متظاهر اقتربوا من السياج الأمني وقد استخدم طائرة بدون طيار خلال المهمة.

ولم يوضح الموقع فيما إذا كانت استخدمت الطائرة لتزويد الجنود في الميدان بصور مقربة للمتظاهرين أم أنه تم استخدامها لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار الموقع إلى أن هذه هي التجربة الأولى للطائرة لتفريق المتظاهرين، ما يشير إلى أنه تم استخدامها لإلقاء قنابل الغاز.

وقال ضابط إسرائيلي أن استخدام الطائرة كان بهدف ردع المتظاهرين، وأن مثل هذا الأسلوب يمكن الجيش من تفريق تظاهرات كبيرة.