8 اصابات بالرصاص الحي على حاجز "بيت ايل"

رام الله / سما /

- أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي ، الذي يحيطه مستوطنة بيت ايل.

وأفادت وزارة الصحة، بأن ثمانية مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار حي في الرأس.

واندلعت المواجهات عقب وصول مسيرة طلابية، انطلقت من وسط مدينة رام الله، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على اعتقال "مستعربين" من قوات الاحتلال، رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني، الأربعاء الماضي، من حرم جامعة بير زيت.