الشرطة تكشف ملابسات سرقة 4 مركبات في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 4 مركبات تعود لعدد من المواطنين وتلقي القبض على الفاعل في الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة مركباتهم ليلا من امام منازلهم , على الفور باشرت شرطة المباحث العامه إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل ".

وأضاف البيان بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة , تم تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط المركبات المسروقة بحوزته , حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة مركبات المشتكين ليلا من امام منازلهم بهدف بيعها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .