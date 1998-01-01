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الشرطة تكشف ملابسات سرقة 4 مركبات في الخليل

الإثنين 12 مارس 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 4 مركبات تعود لعدد من المواطنين وتلقي القبض على الفاعل في الخليل  .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على عدة شكاوى  تقدم بها عدد من المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة مركباتهم ليلا من امام منازلهم , على الفور باشرت شرطة  المباحث العامه إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على الفاعل  ".

وأضاف البيان بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة , تم تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط  المركبات المسروقة بحوزته , حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة مركبات المشتكين ليلا من امام منازلهم بهدف بيعها  .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول  .

#الشرطة #سرقة

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