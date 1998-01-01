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بورش تكشف عن موعد ظهور أول "تاكسي طائر" من إنتاجها

الإثنين 12 مارس 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بورش تكشف عن موعد ظهور أول "تاكسي طائر" من إنتاجها



وكالات / سما /

أكدت شركة بورش الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الرياضية عن بدء المراحل الأولى لتطوير سيارة طائرة تحمل علامتها التجارية.

وقال مايكل ستاينر، الرئيس التنفيذي للشركة إنهم بدأوا في رسم مخطط السيارة الجديدة التي من المتوقع أن تكون جاهزة للطيران في غضون 10 سنوات من الآن.

جاء ذلك خلال مشاركة ستاينر بفعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والذي تستضفيه حاليًا العاصمة السويسرية ويستمر حتى 18 من مارس الجاري.

وأكد ستاينر في كلمته التي ألقاها على هامش الفعاليات أن السيارات الطائرة هي أحد الحلول الناجعة لتنقل السكان في المناطق الحضرية المزدحمة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر موقعها الإلكتروني فإن الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، ستنضم إلى الشركات التي تتحين التحول للسيارات الطائرة في المستقبل القريب.

وتسعى بورش إلى تقديم تجربة تنقل فريدة من نوعها، وذلك من خلال ترك مساحة تحكم في السيارة للركاب، إلا أن ذلك سيكون نسبيًا ولن يضطر سائقيها أن يحصلوا على رخصة طيران.

#بورش #تاكسي طائر

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