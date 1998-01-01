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5 أشياء مهمة كل صباح لنجاح علاقتك الزوجية

الإثنين 12 مارس 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أشياء مهمة كل صباح لنجاح علاقتك الزوجية



وكالات / سما /

عندما يستيقظ المرء في الصباح، ينهض من السرير ليبدأ بالقيام بمهامه اليومية المعتادة كتحضير طعام الإفطار، أو الاستحمام، أو تنظيف أسنانه وارتداء ملابسه استعداداً للانطلاق إلى العمل.

 

إلا أن الكثير من الأشخاص ينسون بعض الممارسات الهامة التي يجب القيام بها تجاه شريك الحياة في الصباح، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز علاقتهم الزوجية. لذا فقد أورد موقع "بريفنشن" الإلكتروني، 5 أشياء على المرء فعلها كل صباح لتعزيز علاقته بشريك الحياة، على النحو التالي: 

 

1- تحية الصباح مع ابتسامة

 

يستحق شريك حياتك أن تطالعه بتحية الصباح والابتسامة تعلو محياك، ورغم بساطة هذا الإجراء إلا أنه يساعد على إضفاء جو من التفاؤل والحب بين الرجل والمرأة. 

 

2- تناول القهوة مع الشريك

 

من المستحسن أن تستيفظ في وقت مبكر لتتمكن من مشاركة شريك حياتك في احتساء كوب من القهوة وتبادل أطراف الحديث قبل الانطلاق إلى العمل، وبحسب خبير العلاقات الزوجية لوريل هاوس، فإن قضاء بعض الوقت مع شريك الحياة في الصباح الباكر من شأنه أن يعزز العلاقة بين الزوجين ويصبح طقساً هاماً بالنسبة لهما.

 

3- التعبير عن الحب للشريك

 

حاول أن تعبر لشريك حياتك عن حبك له بشكل يومي عند استيقاظه في الصباح، واجعلها عادة لديك، وبحسب الباحث في العلاقات الاجتماعية "جون جوتمان" فإن التعبير عن الحب والإطراء لشريك الحياة في الصباح الباكر يمنحه دفعة معنوية قوية ليبدأ يومه بنشاط وحيوية. 

 

3- الممازحة 

 

من الضروري أن ترسم الابتسامة على وجهك لدى رؤية شريك حياتك كل صباح، ولا ضير في أن تمازحه أو تحكي له طرفة تجعله يبتهج، لأن المزاح عادة ما يضفي جواً من المرح والتفائل بين الرجل والمرأة ويوطد علاقتهما بشكل ملحوظ. 

 

4- الملاحظات الإيجابية

 

إن لم ترغب في إيقاظ شريك حياتك قبل ذهابك للعمل، حاول أن تترك له رسالة على ورقة صغيرة تخبره فيها بأنك ستشتاق إليه أثناء غيابك عنه، أو عبارة تعبر بها عن حبك له، فهذا بالطبع سيدخل السعادة على قلبه عندما يصحو من النوم. 

#العلاقة الزوجية #الصباح

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